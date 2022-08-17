Экс-игрок системы «Колорадо» перешёл в «Куньлунь»

26-летний канадский защитник Кайл Вуд подписал контракт с «Куньлунь Ред Стар», сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба.



В 2014 году он был выбран в третьем раунде драфта НХЛ «Колорадо Эвеланш» под общим 84-м номером. Также он выступал в АХЛ за фарм-клуб «Сан-Хосе Шаркс» – «Сан-Хосе Барракуда».



В минувшем сезоне хоккеист играл за чешский «Кладно» – команду, которой владеет Яромир Ягр. На его счету 54 матча в регулярном чемпионате, где он набрал 22 очка: забросил восемь шайб и отдал 14 результативных передач. Также у него одна передача в пяти встречах плей-офф.

По итогам прошлого сезона КХЛ китайский «Куньлунь» занял последнее, 12-е место в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.