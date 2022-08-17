Ник Эберт: я ещё не набрал лучшую форму, но через пару игр буду готов на сто процентов

Защитник Ник Эберт поделился мнением о дебюте в составе «Автомобилиста» в матче с магнитогорским «Металлургом» (1:2).
«Рад наконец дебютировать в новом клубе! Наверное, у меня были слишком завышенные ожидания от самого себя, но мне ещё нужно прийти в игровой тонус, понять систему нашей игры — но это вопрос времени, в целом доволен этой игрой. Рад был сыграть в паре с Трямкиным, он отличный игрок, габаритный, делает игру намного проще. В целом отличные впечатления от матча.
Это была равная игра, не очень получалось разыгрывать большинство, но отчасти это связано с тем, что ребята впервые действовали в таких сочетаниях, не успели притереться друг к другу. Если бы удалось реализовать один из розыгрышей, мы бы смогли переломить ход встречи, перевести матч в овертайм. Конечно, результат не радует, но это предсезонный турнир, нужно делать выводы и двигаться дальше.
Сезон уже скоро начнётся, поэтому следующие пару недель будут очень важны для меня. Сейчас я ещё не набрал лучшую форму и немного уступаю команде, но через пару игр я буду готов на сто процентов и физически, и в игровом плане!» — цитирует Эберта пресс-служба «Автомобилиста».
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