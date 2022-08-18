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Канадцы в результативном матче обыграли Швейцарию и вышли в полуфинал МЧМ-2022

Канадцы в результативном матче обыграли Швейцарию и вышли в полуфинал МЧМ-2022
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В ночь на четверг, 18 августа, в Эдмонтоне состоялся третий четвертьфинал молодёжного чемпионата мира по хоккею. Сборная Канады победила соперников из Швейцарии со счётом 6:3.

В первом периоде команды оформили шесть шайб. Уже на 67-й секунде Тайсон Фёрстер с паса Логана Стэнковена вывел канадцев вперёд, но через минуту Симон Кнак сравнял счёт. Далее Джек Томпсон воспользовался ассистом Ронана Сили. Третью шайбу в составе сборной Канады записал на свой счёт Стэнковен, а на 18-й минуте Натан Гоше укрепил преимущество своей команды, на что швейцарцы тут же ответили голом Аттилио Биаски – 4:2.

На 25-й и 28-й минутах соперники вновь обменялись шайбами – отличились Уилл Кайлли и оформивший дубль Биаска. А точку незадолго до финальной сирены поставил Стэнковен – 6:3. Канадцы оформили выход в полуфинал молодёжного чемпионата мира следом за финнами и шведами.

U20 ЧМ-2022. 1/4 финала
18 августа 2022, четверг. 02:00 МСК
Канада U20
Окончен
6 : 3
Швейцария U20
1:0 Фёрстер (Стэнковен, Сили) – 01:07 (5x5)   1:1 Кнак (Дзанетти, Депон) – 02:21 (5x5)   2:1 Томпсон (Сили, Мактавиш) – 12:31 (5x5)   3:1 Стэнковен – 14:32 (5x5)   4:1 Гоше (Денуайе, О'Рурк) – 17:01 (5x5)   4:2 Биаска (Фахрни, Тайбель) – 19:51 (5x5)   5:2 Кайлли (Целльвегер, Фёрстер) – 24:20 (5x5)   5:3 Биаска – 27:51 (5x5)   6:3 Стэнковен (Джонсон) – 58:51 (en)
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