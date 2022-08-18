Канадцы в результативном матче обыграли Швейцарию и вышли в полуфинал МЧМ-2022

В ночь на четверг, 18 августа, в Эдмонтоне состоялся третий четвертьфинал молодёжного чемпионата мира по хоккею. Сборная Канады победила соперников из Швейцарии со счётом 6:3.
В первом периоде команды оформили шесть шайб. Уже на 67-й секунде Тайсон Фёрстер с паса Логана Стэнковена вывел канадцев вперёд, но через минуту Симон Кнак сравнял счёт. Далее Джек Томпсон воспользовался ассистом Ронана Сили. Третью шайбу в составе сборной Канады записал на свой счёт Стэнковен, а на 18-й минуте Натан Гоше укрепил преимущество своей команды, на что швейцарцы тут же ответили голом Аттилио Биаски – 4:2.
На 25-й и 28-й минутах соперники вновь обменялись шайбами – отличились Уилл Кайлли и оформивший дубль Биаска. А точку незадолго до финальной сирены поставил Стэнковен – 6:3. Канадцы оформили выход в полуфинал молодёжного чемпионата мира следом за финнами и шведами.
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