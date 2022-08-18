Реакция сборной Чехии на победу над США и выход в полуфинал МЧМ-2022
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Сегодня, 18 августа, в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» состоялся заключительный четвертьфинал молодёжного чемпионата мира по хоккею, в котором сборная Чехии сенсационно одержала победу над командой США. Встреча завершилась со счётом 4:2, последний гол чехи забили в пустые ворота.
Видео с реакцией чешской команды после сирены можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Напомним, в полуфинале Чехия сыграет с хозяевами турнира канадцами. Второй финалист определится в матче между Финляндией и Швецией.
Этот молодёжный чемпионат мира проходит без участия сборных России и Беларуси. Обе команды отстранены от всех турниров под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ) как в 2022 году, так и в 2023-м.
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