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Результаты четвертьфинальных матчей МЧМ-2022

Результаты четвертьфинальных матчей МЧМ-2022
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17 и 18 августа в Канаде состоялись матчи 1/4 финала молодёжного чемпионата мира – 2022.

В первой встрече играли сборные Финляндии и Германии, и финны одержали победу со счётом 5:2.

В составе Финляндии отличились Каспер Симонтайваль, Рони Хирвонен, Роби Ярвентие (дубль) и Йоэль Мяяття. У Германии голы на счету Беннета Росми (дубль).

U20 ЧМ-2022. 1/4 финала
17 августа 2022, среда. 19:00 МСК
Финляндия U20
Окончен
5 : 2
Германия U20
1:0 Симонтайваль (Ярвентие, Мяяття) – 03:37 (5x5)   2:0 Хирвонен (Хеймосалми, Пуутио) – 11:06 (5x4)   2:1 Росми (Рутковски, Леонхардт) – 12:50 (5x4)   3:1 Ярвентие (Хеймосалми, Кемелль) – 14:48 (5x4)   3:2 Росми (Хенельт, Мюнценбергер) – 37:21 (5x4)   4:2 Ярвентие (Хелениус, Капанен) – 46:22 (5x4)   5:2 Мяяття (Ярвентие, Кемелль) – 55:53 (5x4)

Сборная Швеции одержала тяжёлую победу над командой Латвии – 2:1. У шведов отличились Исак Росен и Эмиль Андре. За латвийцев гол забил Густав Озолиньш.

U20 ЧМ-2022. 1/4 финала
17 августа 2022, среда. 22:30 МСК
Швеция U20
Окончен
2 : 1
Латвия U20
1:0 Росен (Люселль, Стаккестад) – 16:44 (5x4)   1:1 Озолиньш (Лочмелис, Вилманис) – 18:46 (5x5)   2:1 Андре (Валлиндер, Юнгман) – 49:49 (5x5)

Сборная Канады переиграла команду Швейцарии со счётом 6:3. Голами в составе канадской команды отметились Тайсон Фёрстер, Джек Томпсон, Логан Стэнковен (дубль), Натан Гоше и Уилл Кайлли. За Швейцарию отличились Симон Кнак и Аттилио Биаска (дубль).

U20 ЧМ-2022. 1/4 финала
18 августа 2022, четверг. 02:00 МСК
Канада U20
Окончен
6 : 3
Швейцария U20
1:0 Фёрстер (Стэнковен, Сили) – 01:07 (5x5)   1:1 Кнак (Дзанетти, Депон) – 02:21 (5x5)   2:1 Томпсон (Сили, Мактавиш) – 12:31 (5x5)   3:1 Стэнковен – 14:32 (5x5)   4:1 Гоше (Денуайе, О'Рурк) – 17:01 (5x5)   4:2 Биаска (Фахрни, Тайбель) – 19:51 (5x5)   5:2 Кайлли (Целльвегер, Фёрстер) – 24:20 (5x5)   5:3 Биаска – 27:51 (5x5)   6:3 Стэнковен (Джонсон) – 58:51 (en)

Сборная Чехии сенсационно выиграла у команды США со счётом 4:2, причём американцы вели в счёте. За США забили Логан Кули и Картер Мазур. У чехов отличились Ян Мышак, Петр Хаузер, Матиаш Шаповалив и Иржи Кулих.

U20 ЧМ-2022. 1/4 финала
18 августа 2022, четверг. 05:30 МСК
США U20
Окончен
2 : 4
Чехия U20
1:0 Кули (Коронато, Нис) – 12:03 (5x5)   1:1 Мышак (Тихачек, Кулих) – 17:55 (5x5)   1:2 Хаузер (Иван, Иржичек) – 27:34 (5x5)   1:3 Шаповалив (Кулих, Гамара) – 30:45 (5x5)   2:3 Мазур (Слаггерт, Бордело) – 51:31 (5x4)   2:4 Кулих – 58:28 (en)
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