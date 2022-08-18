Результаты четвертьфинальных матчей МЧМ-2022

17 и 18 августа в Канаде состоялись матчи 1/4 финала молодёжного чемпионата мира – 2022.

В первой встрече играли сборные Финляндии и Германии, и финны одержали победу со счётом 5:2.

В составе Финляндии отличились Каспер Симонтайваль, Рони Хирвонен, Роби Ярвентие (дубль) и Йоэль Мяяття. У Германии голы на счету Беннета Росми (дубль).

Сборная Швеции одержала тяжёлую победу над командой Латвии – 2:1. У шведов отличились Исак Росен и Эмиль Андре. За латвийцев гол забил Густав Озолиньш.

Сборная Канады переиграла команду Швейцарии со счётом 6:3. Голами в составе канадской команды отметились Тайсон Фёрстер, Джек Томпсон, Логан Стэнковен (дубль), Натан Гоше и Уилл Кайлли. За Швейцарию отличились Симон Кнак и Аттилио Биаска (дубль).

Сборная Чехии сенсационно выиграла у команды США со счётом 4:2, причём американцы вели в счёте. За США забили Логан Кули и Картер Мазур. У чехов отличились Ян Мышак, Петр Хаузер, Матиаш Шаповалив и Иржи Кулих.