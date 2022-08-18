Морозов сообщил, что в КХЛ задолженности перед игроками только у московского «Динамо»

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал ситуацию с финансовыми проблемами московского «Динамо».



«Финансовая ситуация с «Динамо» была и в прошлом сезоне. Сейчас мы понимаем ситуацию – главный их спонсор попал под санкции. Договоры с игроками об отсрочке подписаны, игроки сами на это пошли и понимают ситуацию в клубе. В прошлом году было так же. Сейчас ждём, следим за ситуацией. Общаемся с новым директором «Динамо», там сменилось руководство, следим за ситуацией. С другими клубами задолженностей по зарплатам нет, есть технические сложности по иностранцам, которые уехали заранее. Все клубы давно присалили финансовые гарантии.



У нас есть рычаги, они внесены в регламент. Ограничение на заявку игроков, на перемещение между своей системой. Несколько раз включали эту опцию. Есть даже пункт об отстранении руководителя клуба от работы», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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