Морозов сообщил, что в КХЛ задолженности перед игроками только у московского «Динамо»

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал ситуацию с финансовыми проблемами московского «Динамо».
«Финансовая ситуация с «Динамо» была и в прошлом сезоне. Сейчас мы понимаем ситуацию – главный их спонсор попал под санкции. Договоры с игроками об отсрочке подписаны, игроки сами на это пошли и понимают ситуацию в клубе. В прошлом году было так же. Сейчас ждём, следим за ситуацией. Общаемся с новым директором «Динамо», там сменилось руководство, следим за ситуацией. С другими клубами задолженностей по зарплатам нет, есть технические сложности по иностранцам, которые уехали заранее. Все клубы давно присалили финансовые гарантии.
У нас есть рычаги, они внесены в регламент. Ограничение на заявку игроков, на перемещение между своей системой. Несколько раз включали эту опцию. Есть даже пункт об отстранении руководителя клуба от работы», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 18 августа 2022
-
11:22
-
11:19
-
11:16
-
10:07
-
09:35
-
09:21
-
08:48
-
08:30
-
08:21
-
08:02
-
04:28
-
01:40
- 17 августа 2022
-
23:51
-
22:47
-
22:29
-
21:45
-
21:29
-
21:06
-
20:26
-
20:02
-
19:00
-
18:53
-
18:30
-
17:50
-
16:41
-
16:18
-
15:12
-
14:59
-
14:18
-
13:47
-
13:42
-
12:19
-
11:52
-
11:06
-
10:59