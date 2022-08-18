Морозов: мы общались и с Тольятти, и с «Югрой», но сейчас финансово они не готовы к КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о ситуациях с бывшими командами Континентальной хоккейной лиги «Югрой» и «Ладой», которые выступают в ВХЛ, а также с красноярским «Соколом».



«Мы общались и с Тольятти, и с «Югрой», но сейчас финансово никто не готов для вступления в КХЛ. Тяжёлая финансовая ситуация, есть пол, потолок зарплат, нужно иметь финансовую устойчивость для игроков.



С «Соколом» мы общались, там есть команды ВХЛ, МХЛ, но в нынешнем сезоне ни не готовы играть в КХЛ. А так есть идеи, есть планы. Тот же Саша Овечкин задавал губернатору вопрос: «Когда здесь будет команда КХЛ»? Мы дальше будем общаться, узнавать возможности клубам, региона», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.