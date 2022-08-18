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Морозов — о контрактах Индрашиса и Калниньша: у Латвии и на ЧМ были недобрые выходки

Морозов — о контрактах Индрашиса и Калниньша: у Латвии и на ЧМ были недобрые выходки
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Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал ситуацию с латвийскими легионерами в КХЛ.

«Тяжело говорить за людей с другим мнением. Своих игроков мы отстаиваем, всё делаем. Трансферная карта должна пройти через ФХР, и получить трансферную карту можно при содействии ФХР. Другие иностранцы получают трансферные карты, а то, что Латвия говорит… Вспомните, как чемпионат мира у них проходил, там тоже выходки со стороны Латвии были не самые добрые.

С Индрашисом ситуацию разбирали, смотрели все документы. Есть игроки, которые с желанием сюда едут. Калниньш, например, уже приехал в «Амур». ФХР направила запрос, но ИИХФ пока молчит. На данный момент без трансферной карты никто не может играть.

Мы получили подписанный по скану контракт Индрашиса. Он зарегистрирован в ЦИБ. Клуб согласовывал с ним контракт, они считают, что это его подписи. Но он не явился на работу, и у него нет трансферной карты для перехода в российскую лигу», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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