Калниньш – о дороге в Хабаровск: 12-14 часов я ехал на автобусе, потом 12 часов летел

Голкипер «Амура» Янис Калниньш приехал в расположение команды и дал первое интервью.

«У меня была очень весёлая дорога. 12-14 часов я ехал на автобусе до Санкт-Петербурга. Оттуда 12 часов летел. Сначала до Новосибирска, уже после добрался до Хабаровска. У меня получилась отличная поездочка на уикенд.

Я сейчас как зомби. Разница во времени – большой удар по всему. Пока ещё не было разговоров с тренерами о моей позиции или чём-нибудь другом, пока только встретились, пожали руки. Видел некоторых игроков, в принципе, это всё, что я успел за пару часов.



Я перекинулся парой фраз с Аликиным, в процессе будем налаживать с ним связь. Я тренировался на земле утром и вечером, связался с тренерским штабом «Амура» для разработки плана подготовки. Думаю, я в хорошей форме.



Привет, Хабаровск! Скоро увидимся», – сказал Калниньш в интервью YouTube-каналу «Амура».