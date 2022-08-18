Президент КХЛ рассказал, когда будет принято решение о формате плей-офф в следующем сезоне

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о ситуации с плей-офф в сезоне-2022/2023.
«Считаем, что пять легионеров – оптимальный вариант для клубов и лиги. Шесть игроков ты можешь иметь в заявке. В сезон-2022/2023 мы вступаем с таким раскладом.
Система проведения плей-офф? Мы встречались с федерацией, общались, создана рабочая группа. Но на данный момент нет никакого определённого решение. Как сейчас есть, с этим мы и живём. Здесь нужно включать всех заинтересованных лиц: это и клубы в том числе, есть предложения, которые мы разбираем. Конкретного решения нет. Мы хотим начать сезон, чтобы все клубы знали про схему проведения плей-офф. В середине сентября будет совет директоров, думаю, там многое решится», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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