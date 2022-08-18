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Обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо» Кадри подписал контракт с «Калгари»

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо» Кадри подписал контракт с «Калгари»
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Нападающий Назем Кадри подписал контракт с «Калгари Флэймз», сообщает журналист TSN Кевин Уикс.

Срок соглашения с 32-летним экс-хоккеистом «Колорадо Эвеланш» на данный момент неизвестен. Ранее сообщалось, что форвард будет претендовать на соглашение с зарплатой $ 8 млн.

Прошедший сезон стал лучшим в карьере Кадри. Помимо завоевания Кубка Стэнли, он установил личный рекорд результативности. На его счету 87 (28+59) очков в 71 игре регулярного чемпионата и ещё 15 (7+8) баллов в 16 матчах розыгрыша Кубка Стэнли.

В общей сложности на его счету 739 матчей в НХЛ, в которых он набрал 512 (219+293) очков при общей полезности «-14». Ранее Кадри выступал за «Торонто Мэйпл Лифс», который выбрал его на драфте НХЛ – 2009, и «Колорадо».

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