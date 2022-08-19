Экс-наставник «Вашингтона» стал помощником главного тренера «Питтсбурга»

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден назначен на должность помощника главного тренера «Питтсбург Пингвинз» Майка Салливана, сообщает официальный сайт клуба.



Отмечается, что соглашение с 51-летним специалистом заключено сроком на два года. Ранее Рирден работал в «Питтсбурге» с защитниками и отвечал за игру в большинстве. Он находится в клубе с 2020 года.



До работы в «Пингвинз» Рирден был главным тренером «Вашингтона». Он руководил командой с 2018 года, возглавив её сразу после победы «Кэпиталз» в Кубке Стэнли и сменив Барри Тротца, у которого он был ассистентом.



Напомним, в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» уступил в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли «Нью-Йорк Рейнджерс» (3-4).