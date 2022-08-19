Экс-наставник «Вашингтона» стал помощником главного тренера «Питтсбурга»
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Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден назначен на должность помощника главного тренера «Питтсбург Пингвинз» Майка Салливана, сообщает официальный сайт клуба.
Отмечается, что соглашение с 51-летним специалистом заключено сроком на два года. Ранее Рирден работал в «Питтсбурге» с защитниками и отвечал за игру в большинстве. Он находится в клубе с 2020 года.
До работы в «Пингвинз» Рирден был главным тренером «Вашингтона». Он руководил командой с 2018 года, возглавив её сразу после победы «Кэпиталз» в Кубке Стэнли и сменив Барри Тротца, у которого он был ассистентом.
Напомним, в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» уступил в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли «Нью-Йорк Рейнджерс» (3-4).
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