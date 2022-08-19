Московское «Динамо» поздравило легендарного игрока и тренера клуба Петухова с 85-летием

Московское «Динамо» поздравило легендарного хоккеиста и тренера клуба Станислава Петухова с 85-летием.
«Поздравляем легенду отечественного хоккея и московского «Динамо»! Станиславу Петухову — 85.
В составе бело-голубых прославленный нападающий провёл 13 сезонов – в чемпионате СССР сыграл в 388 матчах и забросил 171 шайбу. В его честь назван символический клуб, в который включаются хоккеисты, сыгравшие более 350 встреч за московское «Динамо».
Вместе с бело-голубыми Станислав Петухов неоднократно становился призёром чемпионата СССР. В составе национальной сборной Станислав Петухов побеждал на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Станислав Афанасьевич по праву считается одним из наиболее ярких представителей отечественной хоккейной школы.
Поздравляем именинника с юбилеем, желаем крепкого здоровья, долголетия и благополучия!» – сообщается в поздравлении в телеграм-канале «Динамо».
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