Московское «Динамо» поздравило легендарного игрока и тренера клуба Петухова с 85-летием

Московское «Динамо» поздравило легендарного хоккеиста и тренера клуба Станислава Петухова с 85-летием.



«Поздравляем легенду отечественного хоккея и московского «Динамо»! Станиславу Петухову — 85.



В составе бело-голубых прославленный нападающий провёл 13 сезонов – в чемпионате СССР сыграл в 388 матчах и забросил 171 шайбу. В его честь назван символический клуб, в который включаются хоккеисты, сыгравшие более 350 встреч за московское «Динамо».



Вместе с бело-голубыми Станислав Петухов неоднократно становился призёром чемпионата СССР. В составе национальной сборной Станислав Петухов побеждал на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Станислав Афанасьевич по праву считается одним из наиболее ярких представителей отечественной хоккейной школы.



Поздравляем именинника с юбилеем, желаем крепкого здоровья, долголетия и благополучия!» – сообщается в поздравлении в телеграм-канале «Динамо».