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Московское «Динамо» поздравило легендарного игрока и тренера клуба Петухова с 85-летием

Московское «Динамо» поздравило легендарного игрока и тренера клуба Петухова с 85-летием
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Московское «Динамо» поздравило легендарного хоккеиста и тренера клуба Станислава Петухова с 85-летием.

«Поздравляем легенду отечественного хоккея и московского «Динамо»! Станиславу Петухову — 85.

В составе бело-голубых прославленный нападающий провёл 13 сезонов – в чемпионате СССР сыграл в 388 матчах и забросил 171 шайбу. В его честь назван символический клуб, в который включаются хоккеисты, сыгравшие более 350 встреч за московское «Динамо».

Вместе с бело-голубыми Станислав Петухов неоднократно становился призёром чемпионата СССР. В составе национальной сборной Станислав Петухов побеждал на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Станислав Афанасьевич по праву считается одним из наиболее ярких представителей отечественной хоккейной школы.

Поздравляем именинника с юбилеем, желаем крепкого здоровья, долголетия и благополучия!» – сообщается в поздравлении в телеграм-канале «Динамо».

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