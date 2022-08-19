Валерий Каменский: у Брылина есть потенциал стать главным тренером в НХЛ

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский высказался о назначении Сергея Брылина ассистентом тренера «Нью-Джерси Дэвилз».
«У Брылина есть потенциал стать главным тренером НХЛ, потому что он в этой организации давно, играл много и выиграл три Кубка Стэнли, ещё работал в фарм-клубах. Сергей — парень способный и с перспективами. У нас триада тренеров, тоже очень хорошие, поэтому теоретически они тоже могут перейти в НХЛ. Если понравятся какому-то клубу, то будут достойны приглашения, удачный опыт Брылина, может быть, повлияет на их приглашение», — приводит слова Каменского «РБК-Спорт».
Напомним, Брылин войдёт в штаб, в котором уже находятся Эндрю Брюнетт, Райан Макгилл, Крис Тейлор и Дэйв Рогальски. Последние девять сезонов Сергей работал ассистентом и тренером в фарм-клубах «Дэвилз».
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