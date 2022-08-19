Барабоша: впервые прохожу сборы с ЦСКА, все общаются друг с другом на равных

Защитник системы ЦСКА Артём Барабоша рассказал о подготовке к сезону-2022/2023.



«Я впервые прохожу сборы с ЦСКА. Здесь очень хороший коллектив, все общаются друг с другом на равных независимо от игрового статуса.



В ЦСКА более опытные и мастеровитые люди, они технически лучше оснащены, быстрее принимают решения. Из-за этого мне труднее, но начинаю тоже думать быстрее. В остальном – ничего нового. Все стараются выполнить работу и улучшить свои качества к старту сезона.



Пока не было историй, чтобы кто-то давал ценные советы. Тренеры подсказывали по разным поводам. Но это первый сбор, думаю, всё впереди и ещё наберусь опыта у лучших.



Очень приятно наблюдать за людьми, которые выигрывали Кубок Гагарина. Смотрю, как они работают и выкладываются на полную, несмотря на свой статус. Нужно всегда тянуться к лучшим.



С кого беру пример? Очень много таких игроков, но выделю Никиту Задорова. Он габаритный защитник, играет в силовой манере, может заступиться за команду и подраться. Мне нравится такой стиль», — приводит слова Барабоши официальный сайт МХЛ.