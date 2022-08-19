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Ротенберг: СКА отрабатывает несколько схем розыгрыша большинства

Ротенберг: СКА отрабатывает несколько схем розыгрыша большинства
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Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о подготовке команды к новому сезону.

«Сегодня уделили внимание работе над игрой в неравных составах – вариативность тактики при розыгрыше большинства играет ключевую роль в современном хоккее, а реализация часто решает исход матчей. Поэтому мы проверяем комбинации, отрабатываем несколько схем.

Завтра проведём контрольные матчи, посмотрим весь состав в игре и зафиналим наш сбор. За последний месяц вся команда проделала огромную работу и заложила качественную базу, которая точно поможет нам в сезоне», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Ранее Ротенберг рассказал, что нападающий клуба Захар Бардаков был арбитром во время двусторонки команды.

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