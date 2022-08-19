Ротенберг: СКА отрабатывает несколько схем розыгрыша большинства
Поделиться
Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о подготовке команды к новому сезону.
«Сегодня уделили внимание работе над игрой в неравных составах – вариативность тактики при розыгрыше большинства играет ключевую роль в современном хоккее, а реализация часто решает исход матчей. Поэтому мы проверяем комбинации, отрабатываем несколько схем.
Завтра проведём контрольные матчи, посмотрим весь состав в игре и зафиналим наш сбор. За последний месяц вся команда проделала огромную работу и заложила качественную базу, которая точно поможет нам в сезоне», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.
Ранее Ротенберг рассказал, что нападающий клуба Захар Бардаков был арбитром во время двусторонки команды.
Комментарии
- 19 августа 2022
-
21:39
-
21:36
-
20:53
-
20:43
-
20:38
-
19:56
-
19:35
-
19:01
-
18:54
-
18:26
-
18:24
-
18:00
-
17:38
-
17:33
-
17:23
-
16:59
-
16:48
-
15:57
-
15:26
-
14:46
-
14:40
-
13:54
-
13:27
-
13:15
-
13:01
-
12:52
-
12:31
-
12:26
-
12:09
-
12:00
-
11:38
-
10:56
-
10:30
-
10:15
-
10:00
Партнерский контент