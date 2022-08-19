Американский новичок «Барыса» Луис: знал, что в какой-то момент приеду в КХЛ

Американский новичок «Барыса» Энтони Луис поделился впечатлениями от выступлений за казахстанский клуб на Кубке президента Казахстана.
«Это значительная перемена, я играл в американской лиге пять лет. Пришло время приехать, попробовать свои силы в новой лиге, показать, что умею. Уже сейчас всё складывается отлично, все ребята в команде и персонал относятся хорошо. Болельщики здорово поддерживают. Мы ещё и забрали Кубок, так что эмоции хорошие.
Я знал, что в какой-то момент всё же приеду в КХЛ, это входило в мои планы. Старался, работал на все сто, чтобы попасть сюда, и рад наконец оказаться здесь. Я слышал только хорошее, знаю Виктора Сведберга, который играл здесь. Вей говорит об этом, также Томаш Юрчо. Переход состоялся легко, здесь у нас хорошая компания североамериканцев, и все в команде тепло встретили.
Все соперники в новинку для меня, я просто старался подготовиться лучшим образом и сделать всё для команды. В этой игре было больше энергии с обеих сторон. Мы играли согласованно, несмотря на то что это всего лишь третий наш матч вместе. Соперник сильный, знаю, они дошли до финала в прошлом году. Хорошая точка отправления для нас — победить такую команду», — приводит слова Луиса Sports.kz.
- 19 августа 2022
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