Финляндия минимально обыграла Швецию и вышла в финал МЧМ-2022

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2022, в котором сошлись сборные Швеции и Финляндии. Встреча завершилась победой номинальных гостей со счётом 1:0. Таким образом, Финляндия вышли в финал турнира.

В составе победителей единственную шайбу забросил Каспер Пуутио. Ему ассистировали Аату Рятю и Топи Ниемеля.

В финале чемпионата мира сборная Финляндии встретится с хозяевами — сборной Канадой, которая во втором полуфинале уверенно обыграла сборную Чехию со счётом 5:2.

Напомним, Финляндия в четвертьфинале турнира обыграла сборную Германии со счётом 5:2. Финалисты чемпионата мира на групповом этапе турнира были в одной группе. Очный матч между командами завершился победой сборной Канады со счётом 6:3.