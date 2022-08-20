Будро – о Миллере: включил его в план на сезон. Думаю о нём, как о первом центре

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Брюс Будро поделился мнением о будущем нападающего Джей Ти Миллера.



«Он в нашей команде, а с остальным я ничего поделать не могу. Поэтому я включил его в свой план на сезон и не беспокоюсь о чём-либо. Если что-то случится, то я просто подстроюсь под эту ситуацию. Но сейчас я думаю о Джей Ти как о нашем первом центре и отличном хоккеисте. Я рад, что он в «Ванкувере», – цитирует Будро пресс-служба НХЛ.



Ранее журналисты The Athletic провели голосование относительно того, какие хоккеисты НХЛ, обладающие статусом звезды в лиге, являются главными кандидатами на обмен. Каждый обозреватель мог назвать пять игроков.



Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко вошёл в топ-3, по мнению журналистов издания. За него проголосовали 83,3%. Столько же голосов получил форвард «Ванкувер Кэнакс» Джей Ти Миллер, с которым Тарасенко разделил вторую-третью строчки.

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