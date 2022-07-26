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Тарасенко — один из главных кандидатов на обмен в НХЛ по версии The Athletic

Тарасенко — один из главных кандидатов на обмен в НХЛ по версии The Athletic
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Журналисты The Athletic провели голосование относительно того, какие хоккеисты НХЛ, обладающие статусом звезды в лиге, являются главными кандидатами на обмен. Каждый обозреватель мог назвать пять игроков

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко вошёл в топ-3, по мнению журналистов издания. За него проголосовали 83,3%. Столько же голосов получил форвард «Ванкувер Кэнакс» Джей Ти Миллер, с которым Тарасенко разделил вторую-третью строчки. Главным же кандидатом на обмен является лидер «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, за которого отдали свои голоса 93,3%.

Отметим, что в список также попали вратарь «Лос-Анджелес Кингз» Джонатан Куик (46,7%), форварды Тимо Майер из «Сан-Хосе Шаркс» (36,7%), Джонатан Юбердо из «Калгари Флэймз» (26,7%) и Давид Пастрняк из «Бостон Брюинз» (20%).

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