«Виннипег» введёт Селянне и Нумминена в клубный зал славы

Финские экс-хоккеисты Теему Селянне и Теппо Нумминен будут включены в зал славы «Виннипега», сообщает пресс-служба клуба. Торжественная церемония состоится в ноябре перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахаймом».



Селянне выступал за «Джетс» с 1992 по 1996 год, а Нумминен — с 1988 по 2003 год. Также Селянне играл в системе «Йокерита» с 1986 по 1992 год, после чего отправился в НХЛ. Форвард принял участие в шести Олимпийских играх в составе сборной Финляндии.



Нумминен провёл в НХЛ 1372 матча в регулярных сезонах, занимает по этому показателю второе место среди финских хоккеистов после Теему Селянне (1451) и шестое место среди всех европейцев. Примечательно, что Нумминен и Селянне родились в один день, 3 июля, Селянне на два года моложе. По набранным очкам Нумминен занимает первое место среди всех финских защитников (шестое место среди всех финнов).