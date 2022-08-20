Коршков — о 68 матчах в регулярке КХЛ: теперь нет этих пауз на Евротур — это большой плюс

Форвард «Локомотива» Егор Коршков рассказал о своём отношении к увеличению количества матчей в регулярном чемпионате КХЛ. Напомним, в следующем сезоне каждый клуб проведёт по 68 игр.
«Спросите любого хоккеиста: он скажет, что это, наоборот, хорошо, когда много игр. Больше игр – меньше тренируешься, всегда в игровом тонусе. Теперь нет этих пауз на Евротур, это большой плюс. Всегда приятнее играть, чем тренироваться.
Как в связи с этим меняется подготовка? У нас в том году был совсем другой тренер, другая подготовка. Игорь Валерьевич пришёл по ходу сезона. Это первая предсезонка, так что сложно сравнивать», — сказал Коршков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Екатерине Василевич.
Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября.
Полное интервью с Егором Коршковым читайте на «Чемпионате»:
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