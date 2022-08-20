Кудашов: вижу прогресс в игре «Динамо». Главное — сохранить и приумножить его

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы в контрольном матче со «Спартаком» (4:2) поделился мнением о сыгранной встрече и ответил на вопрос о готовности к старту нового сезона.
«Было хорошее – было и плохое. Если выиграли, значит, больше было хорошего, но первый период получился неважным, хотя в обороне и сыграли достаточно неплохо. Вдаваться в подробности сейчас не хочется, потому что в каждом периоде и на каждом микроотрезке смотрели на то, как проявляли себя в обороне, смотрели какие-то наигрыши. Поэтому повторюсь: было и хорошее, и то, что надо улучшать.
Вижу ли прогресс в действиях команде по мере предсезонки? Естественно. Это как конструктор: команда собирается и потихонечку складывается. Прогресс есть, главное — сохранить и приумножить его», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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