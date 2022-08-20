Давыдов – о «Динамо»: больших мастеров не осталось, это проблема

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением об игре московского «Динамо».



«Я говорил Леше Кудашову, главному тренеру «Динамо» – мол, раз такая ситуация, надо наигрывать молодежь. Да, мастерства у нее пока мало, но рядом с Шипачевым или Войновым молодые изучали бы хоккейное искусство. Это как поход в музей или на выставку.



Он старался, но доверия молодым было не много. В итоге сегодня снова наигрываем молодежь. Но больших мастеров в команде уже не осталось, это проблема.



Но я все равно верю в команду. Да, обречены играть простенько, на горящих глазах и движении. Если сможем, то путевка в плей-офф никуда не денется.



Вообще с молодыми у нас не все так плохо. В эпизодах на недавнем турнире в Сочи мне понравилась сборная России до 25 лет. Тот же «Авангард» она переиграла на контроле шайбы, проскакивали и комбинации. Видимо, установки пулять и давить не было. Это обнадеживает», – цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.