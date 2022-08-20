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Кудашов ответил на вопрос, планирует ли он использовать трёх иностранцев в одном звене

Кудашов ответил на вопрос, планирует ли он использовать трёх иностранцев в одном звене
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов ответил на вопрос, планирует ли он использовать в одном звене трёх иностранных форвардов своей команды – Джордана Уила, Эрика О’Делла и Якоба Лилью, для которого контрольный матч со «Спартаком» (4:2) стал первым в составе бело-голубых.

«Будем смотреть. Пока что даже эту игру нельзя рассматривать как проверку каких-либо связей. Потому что Лилья играл первый матч, и для начала нужно набрать форму и быть полноценно готовым к сезону, чтобы в полной мере проявлять свои лучшие качества», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее московское «Динамо» переиграло «Витязь» со счётом 2:0. Та победа стала для динамовцев второй в рамках предсезонной подготовки. Ранее они уступили в пяти матчах, а также одержали одну победу над «Северсталью».

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