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Московское «Динамо» обыграло «Спартак» в контрольном матче

Московское «Динамо» обыграло «Спартак» в контрольном матче
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Несколько минут назад в Москве на «ВТБ Арене – имени Аркадия Чернышёва» завершился контрольный матч, в котором встречались московские «Динамо» и «Спартак». Игра закончилась победой динамовцев со счётом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1).

На 4-й минуте Эрик О’Делл открыл счёт в матче при игре в большинстве, на 27-й минуте он оформил дубль, но уже при игре в равных составах. На 37-й Дмитрий Кугрышев с передач Александра Хохлачёва и Егора Савикова отыграл одну шайбу «Спартака», а на 46-й Якоб Лилья восстановил преимущество динамовцев в две шайбы. Ему ассистировали Сергей Бойков и Джордан Уил. На 56-й минуте Никита Буруянов забил четвёртый гол «Динамо» с передач Владислава Михайлова и Андрея Миронова, на 58-й Кугрышев оформил дубль после паса Александра Хохлачёва.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
20 августа 2022, суббота. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак
Москва
1:0 О'Делл – 03:36 (5x4)   2:0 О'Делл (Уил) – 26:31 (5x5)   2:1 Кугрышев (Хохлачёв, Савиков) – 36:20 (5x5)   3:1 Лилья (Бойков, Уил) – 45:58 (5x5)   4:1 Буруянов (Михайлов, Миронов) – 55:29 (5x5)   4:2 Кугрышев (Хохлачёв) – 58:00 (6x3)
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