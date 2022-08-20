Московское «Динамо» обыграло «Спартак» в контрольном матче

Несколько минут назад в Москве на «ВТБ Арене – имени Аркадия Чернышёва» завершился контрольный матч, в котором встречались московские «Динамо» и «Спартак». Игра закончилась победой динамовцев со счётом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1).
На 4-й минуте Эрик О’Делл открыл счёт в матче при игре в большинстве, на 27-й минуте он оформил дубль, но уже при игре в равных составах. На 37-й Дмитрий Кугрышев с передач Александра Хохлачёва и Егора Савикова отыграл одну шайбу «Спартака», а на 46-й Якоб Лилья восстановил преимущество динамовцев в две шайбы. Ему ассистировали Сергей Бойков и Джордан Уил. На 56-й минуте Никита Буруянов забил четвёртый гол «Динамо» с передач Владислава Михайлова и Андрея Миронова, на 58-й Кугрышев оформил дубль после паса Александра Хохлачёва.
- 20 августа 2022
-
16:49
-
16:40
-
16:24
-
16:10
-
15:53
-
15:36
-
15:33
-
15:03
-
14:46
-
14:06
-
13:30
-
13:28
-
13:07
-
12:45
-
12:00
-
11:46
-
11:15
-
10:43
-
10:01
-
09:49
-
08:55
-
08:36
-
05:48
-
05:30
-
01:47
- 19 августа 2022
-
23:58
-
23:54
-
22:55
-
22:52
-
21:39
-
21:36
-
20:53
-
20:43
-
20:38
-
19:56