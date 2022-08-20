Московское «Динамо» обыграло «Спартак» в контрольном матче

Несколько минут назад в Москве на «ВТБ Арене – имени Аркадия Чернышёва» завершился контрольный матч, в котором встречались московские «Динамо» и «Спартак». Игра закончилась победой динамовцев со счётом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1).

На 4-й минуте Эрик О’Делл открыл счёт в матче при игре в большинстве, на 27-й минуте он оформил дубль, но уже при игре в равных составах. На 37-й Дмитрий Кугрышев с передач Александра Хохлачёва и Егора Савикова отыграл одну шайбу «Спартака», а на 46-й Якоб Лилья восстановил преимущество динамовцев в две шайбы. Ему ассистировали Сергей Бойков и Джордан Уил. На 56-й минуте Никита Буруянов забил четвёртый гол «Динамо» с передач Владислава Михайлова и Андрея Миронова, на 58-й Кугрышев оформил дубль после паса Александра Хохлачёва.