«Не думал, что он так хорошо играет». Толчинский обыграл Дзюбу в большой теннис

Хоккеист омского «Авангарда» Сергей Толчинский и российский футболист Артём Дзюба, недавно подписавший контракт с турецким «Адана Демирспор», сыграли в большой теннис.
Сначала спортсмены поучаствовали в челлендже, который остался за Дзюбой. Затем они сыграли полноценный матч, в котором Толчинский одержал победу.
«Я не думал, что он так хорошо играет, думал, похуже. На самом деле, вообще отлично поиграли. Он достаёт всё, я вроде по углам бил… Длинный какой-то, всё достаёт. В целом всё возвращает, и я в какой-то момент ошибаюсь. Всё равно видно, что он играет с головой, когда видит, что я отошёл на заднюю линию, укорачивает. Понятно, он иногда ошибается. Первый сет выиграл, во втором – проигрывал, но сделал камбэк. Красавчик. Классно, хороший матч. Здорово, что организовали», – сказал Толчинский в интервью YouTube-каналу «Авангарда».
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