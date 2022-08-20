Овечкин нанёс символический удар перед футбольным матчем «Динамо» — «Спартак»

В эти минуты в Москве на «ВТБ Арене – Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина» проходит матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги. На момент написания новости идёт 4-я минута матча, счёт пока не открыт.
Перед началом встречи российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин нанёс символический удар.
Права на видео принадлежат РФС. Видео можно посмотреть в телеграм-канале московского «Динамо».
Овечкин — обладатель Кубка Стэнли — 2018. Он девять раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, при этом трижды став обладателем приза самому ценному игроку регулярки.
В прошедшем сезоне «Вашингтон» вышел в плей-офф, где в первом раунде Кубка Стэнли проиграл в серии с «Флоридой Пантерз» (2-4). Овечкин с 780 голами занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).
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