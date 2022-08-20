Джо Морроу прибыл в Сочи. Игрок не мог присоединиться к команде из-за потери паспорта

Защитник Джо Морроу прибыл в Сочи и присоединился к команде Андрея Назарова, сообщает официальный YouTube-канал клуба. Сочинцы опубликовали видео, в котором маскот команды помогал найти Морроу утерянный паспорт, из-за которого защитник не мог прилететь в город, а затем встречал новичка в аэропорту.

У 29-летнего игрока обороны есть опыт выступлений в КХЛ. Он провёл 56 матчей за минское «Динамо» и «Барыс», в его активе 20 (3+17) очков при показателе полезности «-18».



В сезоне-2021/2022 Морроу играл за «Барыс», забросил три шайбы и сделал 10 голевых передач в 29 встречах регулярного чемпионата, к которым добавил четыре ассиста в пяти играх Кубка Гагарина.



В течение карьеры защитник выступал в Северной Америке. Он сыграл в 197 матчах в Американской хоккейной лиге и провёл ещё 173 встречи в НХЛ за «Бостон Брюинз», «Монреаль Канадиенс» и «Виннипег Джетс». Кроме того, в сезоне-2020/2021 хоккеист выступал в чемпионате Финляндии и защищал цвета «Эссята».