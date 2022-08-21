Мактавиш – о сейве в овертайме: честно говоря, я не знаю, как я это сделал
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Нападающий молодёжной сборной Канады Мэйсон Мактавиш рассказал о своём спасении в овертайме финала МЧМ-2022, когда он вынес шайбу с линии ворот.
«Честно говоря, я не знаю, как я это сделал. Я просто увидел, как она просачивается, и подумал: «Я должен с этим что-то сделать». Серьёзно, я даже не знаю, что произошло. Мне просто повезло. Это такое приятное чувство… ты никогда не сможешь насытиться этим.
Это причина, по которой мы играем в хоккей, для таких игр, как эта, для таких возможностей. Финляндия играла так усердно, в ней было столько гордости, столько мужества, чтобы вернуться. То, что мы выиграли турнир после гола Джонсона, сейчас невероятно. Я так горжусь этой командой», – цитирует Мактавиша официальный сайт НХЛ.
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