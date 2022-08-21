ИИХФ: из-за пандемии мы потеряли некоторое развитие хоккея

Региональный вице-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Хенрик Бах Нильсен рассказ о финансовом положении ИИХФ после того, как журналисты спросили его об этом. Отмечается, что сотрудников СМИ интересовал финансовый вопрос из-за пандемии коронавируса.



«Мы находимся в хорошей финансовой форме. Мы потеряли некоторые доходы, но также потратили меньше денег. Но важнее то, что из-за пандемии мы потеряли некоторое развитие хоккея», – цитирует Нильсена официальный сайт ИИХФ.

Напомним, молодёжный чемпионат мира – 2022 должен был пройти в конце декабря 2021-го – начале января 2022 года. Турнир стартовал в декабре, однако был досрочно завершён ещё на стадии группового этапа из-за коронавируса. Турнир заново был проведён в августе 2022 года, Канада в финале обыграла Финляндию.



На МЧМ-2022 не принимали участие сборные России и Беларуси, отстранённые от всех турниров под эгидой ИИХФ не только на 2022-й, но и на 2023 год.