Назаров: думаю, увидим Попугаева и Морроу в деле на турнире Пучкова в матче с «Авангардом»

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров рассказал о подготовке клуба к сезону КХЛ, а также сообщил, когда сыграют новички — защитник Джо Морроу и форвард Никита Попугаев.
«Накануне мы провели товарищескую игру со СКА, поиграли в среднегорье в достаточно необычных для ребят условиях. Матч начинался в 10 утра, специально ввели хоккеистов в экстремальный режим. Закончили наш третий тренировочный цикл, впереди предсезонный турнир имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге, на который мы вылетаем завтра. Это генеральная репетиция в преддверии старта регулярного чемпионата КХЛ.
Что касается Никиты Попугаева, то видно, что он готовился индивидуально, не сидел без дела. Я его видел на тренировке, игровых кондиций он не растерял. У парня рост почти два метра, он настоящий великан, мы его так называем. Думаю, мы увидим его в деле уже в стартовом матче турнира в Питере с «Авангардом». Кроме того, там сыграет и другой наш новичок – канадский защитник Джо Морроу. Так что приглашаю всех болельщиков «Сочи», находящихся в Санкт-Петербурге, посетить встречу», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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