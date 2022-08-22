Фастовский: переезд в новый дворец? Мы к этому готовимся

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о реконструкции ЛДС «Сибирь» и о планах переезда на новый дворец.
«В срок ли закончат реконструкцию старого ЛДС? Капремонт – основная и глобальная часть ЛДС «Сибирь» заканчивается первого сентября. Осталось всего чуть-чуть. Конечно, мы кое-какие вещи ещё будем доделывать в течение сезона. Но фактически этот процесс завершён. Длился он четыре года, это масштабный проект, который взяла на себя компания «Сибирский антрацит».
Переезд в новый дворец? Мы к этому готовимся и как только появится эта возможность, мы сразу же поедем. Никаких сроков мы пока необозначаем, это не совсем к нам вопрос. Но мы с удовольствием готовы. Если возможно, то и в этом сезоне это может произойти.
Была информация, что пятого января будет матч-открытие? Я об этом не знаю. Это было бы безусловно красиво и символично, и если будет такая возможность, мы это сделаем. Но сейчас у нас больше уклон к дате 60-летия клуба, посколько мы считаем, что это серьёзное событие. И это для нас основное. Мы сейчас разрабатываем сценарий и готовимся к празднованию. Основная часть будет в один юбилейный день, который мы выберем, и закончиться он должен официальным матчем КХЛ. Кроме того, есть в планах прощание с ЛДС «Сибирь». Посмотрим, насколько это будет уместно и логично в течение сезона.
Все команды системы уезжают отсюда? Да, переезд двух команд в новый дворец. Такая установка и изначально так было принято ещё на стадии проектирования», – передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
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