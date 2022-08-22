Президент Татарстана: «Ак Барс» — это не жена, с которой можно разойтись. Он как ребёнок

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к представителям казанского «Ак Барса» — игрокам, руководству клуба и тренерскому штабу.



«Все мы ваши болельщики. Наш президент команды Наиль Маганов делает всё, чтобы хоккей у нас развивался. Все необходимые условия для нашей команды были созданы. Именитые игроки, я слышал, у нас появились. Я всех приветствую, главное, без травм.



Желательно, конечно, победить, но даже если что не получится, мы будем вместе с «Ак Барсом». Команда — это не жена, с которой можно разойтись. «Ак Барс» как родной ребёнок. Он свой, и его никогда не бросим. Главное, чтобы была удача. В добрый путь», — цитирует Минниханова «Татар-информ».

Напомним, новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября.