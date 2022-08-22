Президент Татарстана: «Ак Барс» — это не жена, с которой можно разойтись. Он как ребёнок
Поделиться
Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к представителям казанского «Ак Барса» — игрокам, руководству клуба и тренерскому штабу.
«Все мы ваши болельщики. Наш президент команды Наиль Маганов делает всё, чтобы хоккей у нас развивался. Все необходимые условия для нашей команды были созданы. Именитые игроки, я слышал, у нас появились. Я всех приветствую, главное, без травм.
Желательно, конечно, победить, но даже если что не получится, мы будем вместе с «Ак Барсом». Команда — это не жена, с которой можно разойтись. «Ак Барс» как родной ребёнок. Он свой, и его никогда не бросим. Главное, чтобы была удача. В добрый путь», — цитирует Минниханова «Татар-информ».
Напомним, новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября.
Комментарии
- 22 августа 2022
-
14:30
-
14:13
-
14:08
-
13:29
-
13:23
-
13:13
-
13:08
-
12:49
-
12:32
-
12:21
-
12:15
-
12:11
-
12:07
-
10:33
-
10:15
-
09:02
-
08:36
-
03:10
- 21 августа 2022
-
23:43
-
21:58
-
21:18
-
20:23
-
19:33
-
18:39
-
17:40
-
17:14
-
16:39
-
16:28
-
15:28
-
13:52
-
13:40
-
12:25
-
11:48
-
10:31
-
10:10
Партнерский контент