В «Йокерите» опровергли информацию, что компания Курри перестала владеть правами на клуб

Президент «Йокерита» Яри Курри по-прежнему владеет правами на клуб, сообщает hs.fi. Именно он и будет заниматься возвращением команды в профессиональный хоккей.



«Вместе с Яри Курри целью команды является найти лучший и наиболее устойчивый вариант для «Йокерита», чтобы навсегда успешно вернуться в финский хоккей», – приводит слова из пресс-релиза клуба hs.fi.

Ранее в финской прессе появились сообщения о том, что компания Яри Курри, владеющая «Йокеритом», перестала быть владельцем. Однако в клубе опровергли эту информацию.

Напомним, долгое время клуб выступал в Континентальной хоккейной лиге, однако в сезоне-2021/2022 команда вышла в плей-офф со второго места в таблице Западной конференции, но снялась с турнира из-за ситуации на Украине.



Позднее команда вышла из состава КХЛ и теперь готовится к вступлению в финскую лигу.

Ранее сообщалось, что для вступления в финскую лигу команде необходимо разорвать все связи с Россией. Отметим, что команда не может выступать на своей арене из-за её связи с Россией.