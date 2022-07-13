«Не допустим связь с Россией». У «Йокерита» возникли проблемы с переходом в финскую лигу
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Представитель финской хоккейной лиги Хейкки Хилтунен высказался о возможном возвращении в неё «Йокерита». Ранее «джокеры» покинули состав Континентальной хоккейной лиги.
«Мы положительно относимся к этому проекту, но, если заявка будет подана, она пройдёт через плотное сито правил. У нас есть чёткие и однозначные критерии, которые должны быть соблюдены, чтобы лига приняла нового участника. Позиция акционеров ясна. Все финансовые и имущественные связи с предыдущим проектом «Йокерит» в КХЛ должны быть разорваны. Мы не допустим такую связь с Россией», — приводит слова Хилтунена Iltalehti.
Отметим, что нынешним президентом «Йокерита» является Яри Курри, находящийся на этом посту ещё со времён игры финнов в КХЛ.
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