«Барыс» подписал двусторонний контракт с защитником Нургалиевым

«Барыс» подписал контракт с защитником Эмилем Нургалиевым. Соглашение с игроком носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон – до 30 апреля 2023 года.

Ранее игрок подписал с клубом пробный контракт, после чего провёл сборы в молодёжном лагере, сбор с основной командой и сыграл одну встречу на Кубке Президента Республики Казахстан.

Ранее Ныргалиев выступал за «Сарыарку» из Караганды и в минувшем сезоне провёл девять матчей в регулярном чемпионате, где набрал девять очков: забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач. Также на его счету семь очков (1+6) в четырёх играх плей-офф.

Кроме того, по ходу прошлого сезона защитник играл за ХК «Темиртау» — в семи матчах забросил пять шайб и отдал столько же результативных передач.

Игрок обороны пополнил «Барыс» этим летом, заключив пробный контракт. Эмиль принял участие в молодёжном лагере, прошёл с основной командой сборы и сыграл один матч на Кубке Президента Республики Казахстан.