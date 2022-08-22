«Барыс» подписал двусторонний контракт с защитником Нургалиевым

«Барыс» подписал контракт с защитником Эмилем Нургалиевым. Соглашение с игроком носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон – до 30 апреля 2023 года.
Ранее игрок подписал с клубом пробный контракт, после чего провёл сборы в молодёжном лагере, сбор с основной командой и сыграл одну встречу на Кубке Президента Республики Казахстан.
Ранее Ныргалиев выступал за «Сарыарку» из Караганды и в минувшем сезоне провёл девять матчей в регулярном чемпионате, где набрал девять очков: забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач. Также на его счету семь очков (1+6) в четырёх играх плей-офф.
Кроме того, по ходу прошлого сезона защитник играл за ХК «Темиртау» — в семи матчах забросил пять шайб и отдал столько же результативных передач.
Игрок обороны пополнил «Барыс» этим летом, заключив пробный контракт. Эмиль принял участие в молодёжном лагере, прошёл с основной командой сборы и сыграл один матч на Кубке Президента Республики Казахстан.
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