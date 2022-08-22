Американский защитник Душак близок к подписанию контракта с минским «Динамо»

Американский защитник Джозеф Душак близок к подписанию контракта с минским «Динамо», сообщает «Прессбол».



В прошедших двух сезонах 25-летний игрок выступал за фарм-клуб «Торонто Мэйпл Лифс» в Американской хоккейной лиге — «Торонто Марлис». Он провёл в общей сложности 111 матчей в регулярных чемпионатах, забросив 14 шайб и отдав 68 голевых передач, а также став автором одного гола в четырёх играх плей-офф.



В сезоне-2021/2022 Душак провёл 61 матч, заработав 52 (7+45) балла при общей полезности «+3», став вторым в списке защитников-бомбардиров АХЛ.



Напомним, минское «Динамо» в первом матче нового регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встретится дома с казахстанским «Барысом» (3 сентября).