«Нэшвилл» отправил в аренду в финский клуб форварда Кемелля, выбранного на драфте НХЛ

Финский нападающий Йоаким Кемелль, выбранный на драфте Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз», отправлен в аренду в клуб «Ювяскюля», сообщает официальный сайт «хищников».
18-летний игрок продолжит выступать за свою прежнюю команду, проведя в её составе весь следующий сезон.
Кемелль был выбран на драфте 2022 года в первом раунде под общим 17-м номером. Позже «Нэшвилл» заключил с юным финским форвардом трёхлетний контракт новичка.
В прошедшем сезоне Кемелль провёл 39 матчей в финской лиге, забросив 15 шайб и отдав восемь голевых передач. Также он выступал за юниорскую и молодёжную сборные Финляндии на чемпионатах мира — 2022. На ЮЧМ он провёл пять игр и набрал 8 (6+2) баллов. На МЧМ он стал серебряным призёром, сыграв в семи встречах и набрав 12 (4+8) очков.
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