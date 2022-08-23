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«Адмирал» расторг контракты с форвардом Лукиным и защитником Мусиным

«Адмирал» расторг контракты с форвардом Лукиным и защитником Мусиным
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Пресс-служба владивостокского «Адмирала» сообщила о расторжении контрактов с форвардом Владиславом Лукиным и защитником Дамиром Мусиным.

«Хоккейный клуб «Адмирал» расторг контракты с нападающим Владиславом Лукиным и защитником Дамиром Мусиным. Благодарим хоккеистов за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении в телеграм-канале клуба.

Отметим, что 27-летний Мусин подписал однолетний контракт с «Адмиралом» в июне 2022 года. Он становился чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2017/2018 в составе казанского «Ак Барса», последним его клубом в КХЛ был «Витязь».

25-летний Лукин в прошедшем сезоне выступал за «Салават Юлаев» и «Адмирал», проведя шесть матчей и отдав одну голевую передачу.

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