«Адмирал» расторг контракты с форвардом Лукиным и защитником Мусиным
Поделиться
Пресс-служба владивостокского «Адмирала» сообщила о расторжении контрактов с форвардом Владиславом Лукиным и защитником Дамиром Мусиным.
«Хоккейный клуб «Адмирал» расторг контракты с нападающим Владиславом Лукиным и защитником Дамиром Мусиным. Благодарим хоккеистов за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении в телеграм-канале клуба.
Отметим, что 27-летний Мусин подписал однолетний контракт с «Адмиралом» в июне 2022 года. Он становился чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2017/2018 в составе казанского «Ак Барса», последним его клубом в КХЛ был «Витязь».
25-летний Лукин в прошедшем сезоне выступал за «Салават Юлаев» и «Адмирал», проведя шесть матчей и отдав одну голевую передачу.
Комментарии
- 23 августа 2022
-
13:15
-
12:40
-
12:30
-
12:27
-
12:18
-
12:12
-
11:58
-
11:05
-
10:42
-
10:30
-
10:20
-
10:00
-
09:32
-
09:10
-
08:45
-
08:31
-
08:22
- 22 августа 2022
-
23:24
-
22:37
-
22:26
-
21:31
-
20:51
-
20:17
-
19:50
-
19:35
-
19:10
-
18:57
-
18:54
-
18:24
-
18:21
-
18:03
-
17:25
-
16:30
-
16:15
-
15:46
Партнерский контент