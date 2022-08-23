Матч «Авангарда» и «Сочи» на турнире имени Пучкова начался с массовой драки
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В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» проходит матч в рамках турнира имени Николая Пучкова, в котором встречаются омский «Авангард» и ХК «Сочи». В начале встречи счёт 0:0.
После стартового вбрасывания в матче сразу произошла драка в формате «пять на пять», продолжавшаяся около минуты. Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Отметим, что в рамках Sochi Hockey Open команды также встречались между с собой. Встреча началась с массовой драки, а затем в течение встречи произошло несколько потасовок между игроками. В той игре победу одержали подопечные Дмитрия Рябыкина со счётом 6:4.
В первом матче нового сезона КХЛ «Сочи» сыграет с «Сибирью» (2 сентября), а «Авангард» — с «Витязем» (3 сентября).
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