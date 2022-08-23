Лидер «Барыса» пропустит предсезонный турнир в Челябинске из-за замены паспорта

Стал известен состав «Барыса» на предсезонный Кубок губернатора Челябинской области.
Турнир пройдёт в Челябинске с 24 по 27 августа, участие в нём также примут «Автомобилист», магнитогорский «Металлург» и «Трактор».
Как сообщает Шайба.kz, форвард Джереми Бракко из-за замены паспорта пропустит предстоящий турнир и будет готовиться к сезону в Астане по индивидуальной программе.
Состав «Барыса»:
Вратари: Никита Бояркин, Андрей Шутов, Джелал-Ад-Дин Амирбеков;
Защитники: Адиль Бекетаев, Кристофер Биграс, Тамирлан Гайтамиров, Михаил Григорьев, Джесси Грэм, Самат Данияр, Максим Минеев, Юрий Сергиенко, Владислав Сёмин, Егор Шалапов;
Нападающие: Алихан Асетов, Линден Вей, Дмитрий Гурков, Диас Гусейнов, Динмухамед Кайыржан, Энтони Луис, Кирилл Максимов, Никита Михайлис, Батырлан Муратов, Егор Петухов, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Антон Сагадеев, Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков.
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