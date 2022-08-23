Ушнев — о драке: никто ничего не знал заранее, но подозревали, что возможно

Защитник «Сочи» Никита Ушнев поделился мнением о матче с омским «Авангардом» на турнире в Петербурге.



«Договаривались ли о драке? Нет, никто ничего не знал заранее. Да, все подозревали, что это возможно, но специально не договаривались. Потом, конечно, перед первым вбрасыванием всем всё стало понятно. Тренеры «Авангарда», увидев нашу пятёрку, поменяли состав.



Любая драка не проходит бесследно и добавляет эмоций. Мы играли «в тело», было много силовой борьбы, старались не отбрасываться. Потом, после первого периода, эти эмоции чуть ушли, и игра пошла по-другому. Нам, конечно, надо было держать тот же накал и напор.



Что случилось во втором периоде? Думаю, потеряли концентрацию. В одном моменте не вывели шайбу, в другом… Стали допускать слишком много ошибок. Не хотел бы ничего говорить про качество льда, это выглядело бы как какая-то отмазка. Не в качестве льда дело – нельзя терять ни в одном моменте концентрацию.



Тяжёлый ли был лёд? Да, особенно в концовке периодов. По ходу игры даже туман поднимался. Но на улице жарко, поэтому тут всё объяснимо.



Первое звено «Авангарда»? На фамилии не надо смотреть. Надо только понимать, кто как играет и взаимодействует на площадке. Если Ткачёв на Грицюка в основном играет, то к этому и надо готовиться.



Какие выводы надо сделать? Ничего нового не скажу: счёт надо забыть, а ошибки исправить, чтобы их не допускать в следующем матче.



Разговор после матча? Такие разговоры не должны уходить за пределы раздевалки. Но, я думаю, в следующих матчах вы увидите, о чём мы говорили», – цитирует Ушнева официальный сайт клуба.

Новость по теме Матч «Авангарда» и «Сочи» на турнире имени Пучкова начался с массовой драки