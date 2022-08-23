СКА одержал волевую победу над «Северсталью» на домашнем предсезонном турнире

Только что в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге завершился матч предсезонного турнира имени Николая Пучкова, в котором местный СКА принимал череповецкую «Северсталь». Встреча закончилась победой петербургской команды со счётом 4:1 (1:1, 3:0, 0:0).



На второй минуте Никита Гуслистов открыл счёт в матче и вывел гостей вперёд, ему ассистировали Игорь Гераськин и Макар Хабаров. На 15-й минуте армейцы сравняли счёт после гола Марата Хайруллина с передач Игоря Ожиганова и Марата Хуснутдинова.



На 33-й минуте Валентин Зыков вывел СКА вперёд, забив с передач Хайруллина и Игоря Ожиганова. На 35-й отличился Марат Хуснутдинов после пасов Дамира Жафярова и Игоря Ожиганова. На 39-й минуте Хайруллин оформил дубль, забив после ассистов Хуснутдинова и Жафярова.