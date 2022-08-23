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СКА одержал волевую победу над «Северсталью» на домашнем предсезонном турнире

СКА одержал волевую победу над «Северсталью» на домашнем предсезонном турнире
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Только что в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге завершился матч предсезонного турнира имени Николая Пучкова, в котором местный СКА принимал череповецкую «Северсталь». Встреча закончилась победой петербургской команды со счётом 4:1 (1:1, 3:0, 0:0).

На второй минуте Никита Гуслистов открыл счёт в матче и вывел гостей вперёд, ему ассистировали Игорь Гераськин и Макар Хабаров. На 15-й минуте армейцы сравняли счёт после гола Марата Хайруллина с передач Игоря Ожиганова и Марата Хуснутдинова.

На 33-й минуте Валентин Зыков вывел СКА вперёд, забив с передач Хайруллина и Игоря Ожиганова. На 35-й отличился Марат Хуснутдинов после пасов Дамира Жафярова и Игоря Ожиганова. На 39-й минуте Хайруллин оформил дубль, забив после ассистов Хуснутдинова и Жафярова.

Турнир имени Николая Пучкова. Турнир имени Пучкова
23 августа 2022, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Северсталь
Череповец
0:1 Гуслистов (Гераськин, Хабаров) – 01:39 (5x5)   1:1 Хайруллин (Ожиганов, Хуснутдинов) – 14:26 (5x5)   2:1 Зыков (Хайруллин, Ожиганов) – 32:01 (5x4)   3:1 Хуснутдинов (Жафяров, Ожиганов) – 34:23 (5x4)   4:1 Хайруллин (Хуснутдинов, Жафяров) – 38:26 (5x5)
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