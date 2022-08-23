В СКА поздравили Самонова с днём рождения броском торта в лицо

Голкипера петербургского СКА Александра Самонова после победы над «Северсталью» в матче на турнире имени Николая Пучкова в раздевалке поздравили с днём рождения броском торта в лицо.



Фотографии с таким поздравлением опубликовал телеграм-канал петербургского клуба.



«Торт был», – написал клубный аккаунт армейцев.

Напомним, Самонову исполнилось 27 лет. Ранее он выступал за «Русских Витязей», ТХК, петербургское «Динамо» и подольский «Витязь». Также он был в составе сборной России на Олимпиаде-2022.

В минувшем сезоне Самонов провёл девять матчей в регулярном чемпионате. В плей-офф на его счету ещё две встречи. Голкипер выступает за СКА с сезона-2019/2020. Тогда он по ходу чемпионата перешёл из «Витязя».