В СКА поздравили Самонова с днём рождения броском торта в лицо
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Голкипера петербургского СКА Александра Самонова после победы над «Северсталью» в матче на турнире имени Николая Пучкова в раздевалке поздравили с днём рождения броском торта в лицо.
Фотографии с таким поздравлением опубликовал телеграм-канал петербургского клуба.
«Торт был», – написал клубный аккаунт армейцев.
Напомним, Самонову исполнилось 27 лет. Ранее он выступал за «Русских Витязей», ТХК, петербургское «Динамо» и подольский «Витязь». Также он был в составе сборной России на Олимпиаде-2022.
В минувшем сезоне Самонов провёл девять матчей в регулярном чемпионате. В плей-офф на его счету ещё две встречи. Голкипер выступает за СКА с сезона-2019/2020. Тогда он по ходу чемпионата перешёл из «Витязя».
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