Андрей Разин прокомментировал поражение от СКА на турнире в Петербурге

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги матча с петербургским СКА.
«В принципе, играли хорошо. Неудачный отрезок во втором периоде, когда были проблемы с дисциплиной. Первый и третий период мы не проиграли, предсезонка продолжается. Сделаем выводы и идём дальше.
Чего не хватило в большинстве, чтобы удвоить преимущество в первом периоде? Голов не хватило. До этого у нас большинство работало, в предыдущих играх на предсезонке мы забили приличное количество голов. Но бывают такие дни, когда не идёт. Сегодня, видимо, именно такой.
Демидов? Да, он сыграет завтра. А переговоры шли не быстро и не долго – обычные переговоры с агентом.
В овертайме в первой смене выпустил Морозова, Гуслистова и Лишку, кто отвечал за роль защитника? Сейчас у нас мало защитников, решил дать им отдохнуть, ведь завтра у нас дневная игра. А вообще, мы все вместе принимаем решения, решили поэкспериментировать», – цитирует Разина официальный сайт СКА.
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