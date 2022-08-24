Андрей Разин прокомментировал поражение от СКА на турнире в Петербурге

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги матча с петербургским СКА.

«В принципе, играли хорошо. Неудачный отрезок во втором периоде, когда были проблемы с дисциплиной. Первый и третий период мы не проиграли, предсезонка продолжается. Сделаем выводы и идём дальше.



Чего не хватило в большинстве, чтобы удвоить преимущество в первом периоде? Голов не хватило. До этого у нас большинство работало, в предыдущих играх на предсезонке мы забили приличное количество голов. Но бывают такие дни, когда не идёт. Сегодня, видимо, именно такой.



Демидов? Да, он сыграет завтра. А переговоры шли не быстро и не долго – обычные переговоры с агентом.



В овертайме в первой смене выпустил Морозова, Гуслистова и Лишку, кто отвечал за роль защитника? Сейчас у нас мало защитников, решил дать им отдохнуть, ведь завтра у нас дневная игра. А вообще, мы все вместе принимаем решения, решили поэкспериментировать», – цитирует Разина официальный сайт СКА.