Защитник СКА Иван Мищенко продолжит карьеру в «Барысе»

Хоккейные клубы СКА и «Барыс» произвели обмен, сообщает пресс-служба армейцев. В клуб из Нур-Султана отправляется защитник Иван Мищенко, команда из Санкт-Петербурга получила денежную компенсацию.



Напомним, Иван Мищенко перешёл в СКА в декабре 2021 года из «Сочи». В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги он провёл в сумме 42 матча, забросил восемь шайб и отдал 10 результативных передач.



Накануне в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге состоялся матч предсезонного турнира имени Николая Пучкова, в котором местный СКА принимал череповецкую «Северсталь». Встреча закончилась победой петербургской команды со счётом 4:1 (1:1, 3:0, 0:0).



Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. В первом матче сыграют ЦСКА и магнитогорский «Металлург».