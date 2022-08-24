Защитник СКА Иван Мищенко продолжит карьеру в «Барысе»

Хоккейные клубы СКА и «Барыс» произвели обмен, сообщает пресс-служба армейцев. В клуб из Нур-Султана отправляется защитник Иван Мищенко, команда из Санкт-Петербурга получила денежную компенсацию.
Напомним, Иван Мищенко перешёл в СКА в декабре 2021 года из «Сочи». В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги он провёл в сумме 42 матча, забросил восемь шайб и отдал 10 результативных передач.
Накануне в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге состоялся матч предсезонного турнира имени Николая Пучкова, в котором местный СКА принимал череповецкую «Северсталь». Встреча закончилась победой петербургской команды со счётом 4:1 (1:1, 3:0, 0:0).
Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. В первом матче сыграют ЦСКА и магнитогорский «Металлург».
- 24 августа 2022
-
16:57
-
16:23
-
15:48
-
15:21
-
15:12
-
15:07
-
14:51
-
14:39
-
14:25
-
14:05
-
12:55
-
12:48
-
11:52
-
10:34
-
09:45
-
09:27
-
08:45
-
06:00
-
03:20
- 23 августа 2022
-
23:50
-
23:06
-
22:24
-
22:12
-
21:59
-
21:55
-
21:45
-
21:45
-
21:39
-
21:18
-
20:56
-
20:46
-
20:18
-
20:03
-
19:31
-
18:50