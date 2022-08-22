СКА окончательно стал рабоче-крестьянской командой. Победы теперь важнее красоты

Пять лет назад Питер собирал всех главных технарей страны и творил магию на льду, но сейчас эта эра окончена.

Когда-то лицом чемпионского СКА была тройка Панарин — Шипачёв — Дадонов. Хотя вингеры этого сочетания переезжали в Петербург не в статусе больших звёзд (в отличие от Ковальчука или Червенки), именно их звено стало ведущим и после долгих лет набивания шишек помогло выиграть Кубок Гагарина в 2015-м.

Чисто идеологически СКА тогда выделялся на уровне остальной КХЛ. Это был единственный сезон Быкова и Захаркина в Питере, и в финале конференции они совершили мегакамбэк в матче с роботизированным ЦСКА Квартальнова, а потом легко разбили в финале чуть ли не самую оборонительную версию «Ак Барса» эпохи Билялетдинова. У СКА были деньги и ресурсы, чтобы набирать лучший из возможных составов, и с такими игроками можно было играть как угодно красиво.

Артемий Панарин и Вадим Шипачёв Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Панарин летом 2015-го уехал в «Чикаго», чемпионская команда вообще сильно потеряла в глубине. Провалился удивительный эксперимент с назначением Андрея Назарова, которого было странно назначать с учётом стиля СКА, который они до этого развивали. Вскоре Питер пошёл пылесосить рынок — заменой Панарину стал Никита Гусев. Удивительно, что Никиту в своё время бесплатно отпустил ЦСКА, а до 23 лет он играл в «Югре», тогда редко привлекая к себе внимание.

Но и Гусева не могли вечно удерживать в Санкт-Петербурге, он уехал в НХЛ в 2019-м. Потом из-за введения потолка глубина состава СКА резко съёжилась. Руководство клуба начало пылесосить перспективную молодёжь по всей России, забирая юниоров не только из партнёрских Подольска и Ханты-Мансийска, но и уводило игроков у конкурентов типа «Локомотива». Однако этот проект при всей масштабности имел два минуса: он не мог дать результата прямо сейчас, кроме того, молодые через пару лет в основе просились бы в НХЛ.

Один из коллег строил родословную креативных вингеров СКА, который как будто постоянно искал своего панаринозаменителя. После ухода Гусева таким мог стать Владимир Ткачёв, но после прихода Валерия Брагина его игровое время стало потихоньку съёживаться — всё это тоже закончилось отъездом в НХЛ, а потом и почти бесплатным уходом в «Авангард».

Приход Брагина в целом — это окончательный уход от условно кружевной концепции. Почти олимпийский состав СКА тренировал Олег Знарок: хотя мы привыкли считать его тренером простым как две копейки, тот СКА доминировал и крутил мощнейшие в лиге позиционки, используя весь свой атакующий потенциал. ЦСКА в финале Запада-2018, несмотря на почти сравнимый уровень состава, тупо выживал перед атаками Питера, побеждая за счёт блокшотов.

Гол Никиты Гусева в плей-офф-2019 Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

И вот постепенно тренеры в СКА становились менее харизматичными и всё менее нацеленными на атаку. Уже в плей-офф-2019 в решающих моментах СКА вообще не стеснялся ставить «автобусы», но вылетел в финале конференции. Путь Знарок — Воробьёв — Кудашов — Брагин был пройден очень быстро, закончившись логичным приходом Романа Ротенберга, которому явно надоели игры в двоевластие с должностью «начштаба».

Настал новый сезон, и в составе нет ни одного из топ-5 лучших бомбардиров прошлого чемпионата (хотя Никиту Гусева ещё ждут). Это новый СКА, собравший в межсезонье Жафярова, Хайруллина, Яшкина. Почти вся молодёжная концепция клуба была зачёркнута одним трансфером Никишина, когда целая пачка талантов, которых с такой помпой брали год-два назад, уехала в «Спартак».

Весёлым этот СКА вряд ли будет. Это можно было понять ещё по плей-офф, где после удивительных 1:6 против «Спартака» в первом матче Питер начал играть вторым номером, рассчитывая на исполнительное мастерство в отдельных моментах. Это против «Спартака», седьмого посева Запада! СКА, конечно, вышел в финал конференции, но все остальные матчи той серии выиграл без блеска и в одну шайбу.

Когда Ротенберг окончательно встал у штурвала, он благодарил многих за наставничество — но кажется, что ключевым его учителем (а может, и главным тактиком штаба) был Валерий Брагин. Этот СКА продолжал линию прошлого тренера, прекрасно нам знакомую, хотя новый босс и говорит сейчас про «современный хоккей». Никаких больше романтических воспоминаний про «гегенпрессинг» — это Роман Борисович так говорил про молодёжку образца 2020-го. СКА — это теперь про эффективность.

Финал Запада-2022 Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Наверное, можно понять, с чем это связано: уже четыре плей-офф подряд одна армейская команда регулярно ломает зубы о другую. Хотя СКА борьбу навязывает, чисто стратегически исход серии каждый раз понятен. Кажется, в Петербурге тоже решили пожертвовать классом ради системы, оставили в системе людей, играющих просто, но правильно, плюс переманили Евгения Корешкова — ключевого ассистента ЦСКА.

В финале-2015 третьим звеном СКА в решающем матче было Бурдасов — Эрикссон — Червенка. Через два года — уже Плотников — Прохоркин — Хохлачёв. Сейчас же Питер идёт в чемпионат с третьим звеном Швец-Роговой — Моисеев — Зыков. И это, кажется, не только следствие потолка и обедневшего рынка. СКА ужасно хочет победить и готов мимикрировать под ЦСКА, где про эстетику думать некогда.

Впрочем, вряд ли фанаты чужих команд расстроятся тому, что СКА больше не собирает всех лучших в лиге и после долгих лет особенного положения станет просто ещё одним клубом.