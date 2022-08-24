Главный тренер МХК «Спартак»: будем стараться привить активный, быстрый, атакующий хоккей

24 августа в стенах МСА «Лужники» прошла открытая тренировка МХК «Спартак», после которой главный тренер команды Филипп Метлюк рассказал о процессе подготовки к новому сезону.
«Нововведение сезона – разделение Западной и Восточной конференций на «Золотой» и «Серебряный» дивизионы. Отношусь к этому положительно. Будем проводить много игр с хорошими, сильными соперниками. Чемпионат должен пройти интереснее и напряжённее. Я думаю, это пойдёт в плюс и зрителям, и ребятам.
Каждая игра будет принципиальной, мы в хорошей группе, где необходимо обыгрывать каждого соперника, каждую игру выходить на победу. Конечно, будет особый акцент на московское дерби, а также на принципиальные матчи турнирной таблицы.
Основные цели – это воспитание ребят, обучение их как можно большему. Хотим, чтобы они росли, чтобы у них были перспективы играть дальше. Воспитывать необходимо через победы. Нужно выигрывать, занимать места как можно выше, быть на лидирующей позиции, навязывать свою игру.
В первую очередь работали над физической подготовкой, затем налаживали систему игры. За предсезонку старались затронуть все аспекты: начиная с физики, заканчивая тактикой. Мы в процессе, ставим свою игру. Будем стараться прививать активный, быстрый, атакующий хоккей и заставлять соперника ошибаться», — передаёт слова Метлюка корреспондент «Чемпионата» Арина Гончарова.
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