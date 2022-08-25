Бучельников: рад, что получилось забить «Сибири», сыграть на команду

Нападающий СКА Дмитрий Бучельников поделился эмоциями от победного матча с «Сибирью» на турнире в Петербурге.
«Игра получилась довольно сложной. Соперник в первом периоде владел инициативой. Во второй двадцатиминутке получилось её вырвать по дисциплине, по агрессивности, по силовой борьбе. Наши действия привели к голам, так что считаю, что на хорошей ноте завершили игру. С победой.
Что чувствую, выходя в большинстве в главной команде? Конечно, приятно получить игровое время и в большинстве. Только рад, что получилось сегодня забить, сыграть на команду. Спасибо всем, кто доверяет – и руководству, и тренерам.
Нервничал ли на серии буллитов? Легкий мандраж был. Вчера получилось забить, сегодня неприятно шайба сошла. Но в любом случае, как сказал Роман Борисович – нет предела совершенству. Так что буду оттачивать как можно чаще на тренировках и, если будут давать пробивать, буду стараться как можно лучше исполнять для команды.
В СКА всегда была большая конкуренция, много игроков разностороннего плана. Каждый из них подходит под нашу систему игры. Конкуренция всегда должна быть высокая, чтобы игроки прогрессировали как можно скорее и как можно больше пользы приносили команде», – цитирует Бучельникова официальный сайт клуба.
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